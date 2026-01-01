Valses autour du monde Dylan Corlay Rouen

Valses autour du monde Dylan Corlay

30 Rue Bourg l'Abbé Rouen Seine-Maritime

2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 21:10:00

2026-01-13

Durée 1h10

Le langage universel de la danse à travers un tour du monde qui valse entre grands classiques et arrangements inédits de mélodies populaires.

Des rives du Danube au sommet de la butte Montmartre, des plaines d’Espagne aux eaux turquoises des Caraïbes, au son de l’orchestre comme à celui de l’accordéon: valsons ! Le programme, imaginé par le talentueux Dylan Corlay, est véritablement éclectique. Avec ses arrangements de chansons populaires et ses explorations des folklores du monde entier, ainsi que quelques classiques habilement distribués, c’est une véritable ode au voyage et une invitation à danser. Trois temps, pour célébrer cinq continents ! .

30 Rue Bourg l'Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime

