VALSES : VALSES, TANGOS ET POLKA – SAINTE-CHAPELLE Paris

VALSES : VALSES, TANGOS ET POLKA Début : 2025-10-05 à 18:00. Tarif : – euros.

VALSES, TANGOS ET POLKA POUR VIOLON & ORCHESTRELULLY/TCHAïKOVSKI/STRAUSS/DVORAK/ALBENIZ/SIBELIUS…CLASSIK ENSEMBLEDavid Braccini, violonNos équipes vous accueillent en toute sécurité suivant de nouvelles modalités de contrôle.MODALITÉS D’ACCÈSLa Sainte-Chapelle est comprise dans le périmètre du Palais de Justice de Paris. Le monument est soumis aux règles de sécurité et de sûreté spécifiques de ce lieu.Du lundi au vendredi un périmètre de sécurité est déployé autour du Palais de Justice de Paris.Un pré filtrage est effectué en amont du périmètre de sécurité.Les visiteurs doivent être munis d’un billet pour pouvoir passer ce filtrage!L’accès au monument se fait depuis la rive gauche par le Pont Saint-Michel, et depuis la rive droite par le Pont au Change.Le plan Vigipirate est en vigueur au sein du Palais de Justice. Pour votre sécurité sont interdits :- Casques de moto- Aérosols- Couteaux et objets tranchants- Ciseaux- Bouteilles en verre- Les bagages/sacs volumineux- Trottinettes, planches à roulettes et rollersLes poussettes doivent être de petite taille et pliable afin d’entrer dans les machines de détection aux rayons-X.Attention : dernier accès au pré filtrage 05 minutes avant la fermeture du monument. Prévoyez le temps nécessaire afin de passer les contrôles de sécurité effectués au niveau du pré-filtrage et à l’entrée du monument.Pour information : Les vitraux de la Sainte-Chapelle sont en travaux pour une durée de un an.

SAINTE-CHAPELLE 8 BD DU PALAIS 75001 Paris 75