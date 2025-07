!Vamos! Band Château Pergaud Allex

!Vamos! Band Château Pergaud Allex mardi 29 juillet 2025.

!Vamos! Band

Château Pergaud Association le Pergo Allex Drôme

Début : Mardi 2025-07-29 19:00:00

2025-07-29

The !Vamos! Band est un groupe de musiciens d’Espagne, d’Angleterre et de France qui joue de la rumba, du hip-Latin, du soul-ska, et de la funky folk.

Une musique rapide, pleine d’énergie, de good vibes qui met tout le monde d’accord sur la piste de danse

.

Château Pergaud Association le Pergo Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes allo@lepergo.org

English :

The !Vamos! Band is a group of musicians from Spain, England and France who play rumba, hip-Latin, soul-ska and funky folk.

Fast-paced, high-energy music with good vibes that gets everyone on the dance floor in agreement

German :

The !Vamos! Band ist eine Gruppe von Musikern aus Spanien, England und Frankreich, die Rumba, Hip-Latin, Soul-Ska und Funky Folk spielen.

Schnelle, energiegeladene Musik mit guten Vibes, die alle auf der Tanzfläche in Einklang bringt

Italiano :

La !Vamos! Band è un gruppo di musicisti provenienti da Spagna, Inghilterra e Francia che suonano rumba, hip-latin, soul-ska e funky folk.

Musica veloce e ad alta energia con buone vibrazioni che mettono d’accordo tutti sulla pista da ballo

Espanol :

La !Vamos! Band es un grupo de músicos de España, Inglaterra y Francia que tocan rumba, hip-latino, soul-ska y funky folk.

Música rápida y enérgica con buenas vibraciones que pone de acuerdo a todo el mundo en la pista de baile

