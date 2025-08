¡Vamos de tapas! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

¡Vamos de tapas! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Vendredis 19 septembre, 7 novembre et 5 décembre – 18h30 – durée 1h15 – Ormédo – à partir de 14 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60 – niveau non débutant Adulte

Peut-être avez-vous passé vos dernières vacances en Espagne ou rêvez-vous de visiter l’Amérique latine l’été prochain ? Avec Vamos de tapas, vous parlerez espagnol toute l’année, en toute décontraction et convivialité. ¡Vengan a tomar algunas tapas con nosotros!Vendredis 19 septembre, 7 novembre et 5 décembre – 18h30 – durée 1h15 – Ormédo – à partir de 14 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60 – niveau non débutant

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60