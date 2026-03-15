¡ Vamos de tapas ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 18:30 – 19:45

Gratuit : oui Vendredi 10 avril, mercredi 6 mai et vendredi 12 juin · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Animé par Melba et IsabelleVenez parler espagnol, pour préparer vos vacances ou même voyager sans quitter Orvault. ¿Vengan a tomar tapas con nosotros?Vendredi 10 avril, mercredi 6 mai et vendredi 12 juin · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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