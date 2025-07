VAN GOGH DE PIALAT / CINEMA PLEIN AIR Richelieu

VAN GOGH DE PIALAT / CINEMA PLEIN AIR Richelieu samedi 16 août 2025.

VAN GOGH DE PIALAT / CINEMA PLEIN AIR

13 Avenue de la Gare Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 21:30:00

fin : 2025-08-16 00:00:00

Date(s) :

2025-08-16

Van Gogh est un film français de Maurice Pialat sorti en 1991. Il s’agit d’un film biographique romancé sur les 67 derniers jours de la vie du peintre postimpressionniste Vincent van Gogh.

En cas de mauvais temps, repli au cinéma le Majestic.

13 Avenue de la Gare Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

Van Gogh is a French film by Maurice Pialat, released in 1991. It is a « romanticized » biographical film about the last 67 days in the life of the post-impressionist painter Vincent van Gogh.

In the event of bad weather, the film will be shown at the Majestic cinema.

German :

Van Gogh ist ein französischer Film von Maurice Pialat aus dem Jahr 1991. Es handelt sich um einen « romantisierten » biografischen Film über die letzten 67 Tage im Leben des postimpressionistischen Malers Vincent van Gogh.

Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit im Kino Le Majestic.

Italiano :

Van Gogh è un film francese di Maurice Pialat uscito nel 1991. È un film biografico « romanzato » sugli ultimi 67 giorni di vita del pittore post-impressionista Vincent van Gogh.

In caso di maltempo, il film sarà proiettato al cinema Majestic.

Espanol :

Van Gogh es una película francesa de Maurice Pialat estrenada en 1991. Es una película biográfica « ficcionalizada » sobre los últimos 67 días de la vida del pintor postimpresionista Vincent van Gogh.

En caso de mal tiempo, la película se proyectará en el cine Majestic.

