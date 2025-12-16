Van Gogh fait son cinéma Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Van Gogh fait son cinéma

Mardi 24 mars 2026 à partir de 18h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Van Gogh fait son cinéma par le critique d’art Hervé Gauville.

Hervé Gauville propose une conférence projection autour de son livre L’Attrait de Vincent Van Gogh, explorant la manière dont le cinéma s’empare de la figure du peintre. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

Van Gogh fait son cinéma by art critic Hervé Gauville.

