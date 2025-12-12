VAN GOGH – L’EXPERIENCE IMMERSIVE – PARC DES EXPOSITIONS – NANTES Nantes

VAN GOGH – L’EXPERIENCE IMMERSIVE Début : 2026-03-02 à 11:00. Tarif : – euros.

Van Gogh – L’Expérience Immersive Exponantes, Parc des expositions, NantesEntrée 2 – Hall 4Après avoir émerveillé plus de 10 millions de visiteurs à travers le monde (à Los Angeles, Singapour, Londres…) Van Gogh : L’Expérience Immersive fait escale à Nantes pour offrir une expérience artistique spectaculaire au cœur de l’univers vibrant et coloré de Vincent Van Gogh.Installée dans le hall 4 des espaces d’Exponantes, l’exposition propose une immersion à 360° mêlant technologie et découverte. Classée parmi les 12 meilleures expériences immersives au monde par la CNN, plus de 200 œuvres majeures prennent vie sous vos yeux : La Nuit étoilée, Les Tournesols, Les Iris… Qui n’a jamais rêvé de plonger dans une peinture ? Prépare-toi à vivre un voyage inoubliable dans l’univers de Van Gogh, l’un des grands génies de la peinture du XIXe siècle. Pars à la découverte de sa vie, son œuvre et ses secrets grâce à des projections numériques à 360 degrés, une expérience unique en son genre ainsi qu’un spectacle son et lumière absolument mémorable.

PARC DES EXPOSITIONS – NANTES ROUTE DE ST JOSEPH 44200 Nantes 44