VANESSA BERCAIL Saint-Malo

VANESSA Vendredi 28 novembre, 20h00 BERCAIL Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T23:00:00

Fin : 2025-11-28T20:00:00 – 2025-11-28T23:00:00

Originaires de la région havraise, après avoir sillonné différentes formations (Tokyo/Overtones, Radiosofa, Adieu Papillon), quatre musiciens se retrouvent aujourd’hui autour d’un nouveau projet commun : Vanessa.

« Vanessa, c’est le frisson d’un retour aux sources, un élan brut qui renoue avec l’essence des premiers émois sonores, ceux de mélodies qui caressent autant qu’elles électrisent. Vanessa danse sur le fil tendu par ses 4 créateurs, entre riffs nerveux et mélodies faussement sages ».

BERCAIL 10 boulevard Chateaubriand, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne

Épicuriens et soucieux à la fois de ravir vos papilles et du monde qui nous entoure, nous choisissons de bons produits, locaux, en respectant les producteurs, la nature et l'environnement, en valorisant les saveurs et les traditions locales.

Notre bar est ouvert du mardi au samedi de 9h à 22h00 avec des soirées animées.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock indé