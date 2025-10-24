Vanessa Kayo Le dernier boulet du reste de ma vie | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Vanessa Kayo Le dernier boulet du reste de ma vie | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 24 octobre 2025.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 21:50:00

2025-10-24

Venez voir Vanessa Kayo dans son spectacle Le dernier boulet du reste de ma vie à la Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Vanessa Kayo in her show Le dernier boulet du reste de ma vie at Comédie des Volcans

German :

Besuchen Sie Vanessa Kayo in ihrer Show Le dernier boulet du reste de ma vie in der Comédie des Volcans

Italiano :

Venite a vedere Vanessa Kayo nel suo spettacolo Le dernier boulet du reste de ma vie alla Comédie des Volcans

Espanol :

Ven a ver a Vanessa Kayo en su espectáculo Le dernier boulet du reste de ma vie en la Comédie des Volcans

