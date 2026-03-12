Vanessa Paradis + Billie Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Vanessa Paradis + Billie Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement lundi 8 juin 2026.
Vanessa Paradis + Billie
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 66 – 66 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 21:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-08
Dans le sillage d’un nouvel album rayonnant, Vanessa Paradis retrouve enfin le Grand théâtre pour deux soirées très attendues.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
In the wake of a radiant new album, Vanessa Paradis finally returns to the Grand Théâtre for two eagerly-awaited evenings.
L’événement Vanessa Paradis + Billie Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme