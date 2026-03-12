Vanessa Paradis + Billie Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Vanessa Paradis + Billie

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 66 – 66 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 21:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-08

Dans le sillage d’un nouvel album rayonnant, Vanessa Paradis retrouve enfin le Grand théâtre pour deux soirées très attendues.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

In the wake of a radiant new album, Vanessa Paradis finally returns to the Grand Théâtre for two eagerly-awaited evenings.

L’événement Vanessa Paradis + Billie Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme