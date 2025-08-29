Vanessa Paradis Brest Arena Brest

Vanessa Paradis Brest Arena Brest samedi 11 avril 2026.

Vanessa Paradis

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’artiste revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel album, symbole de son grand retour musical. Fidèle à son univers singulier, elle y explore des sonorités pop et soul, deux influences qui ont toujours rythmé sa carrière et forgé son identité artistique. Avec des mélodies envoûtantes, des textes sensibles et une interprétation toujours aussi élégante, elle offre à son public un voyage musical à la fois intime et puissant. Ce nouvel opus témoigne d’une artiste en pleine maturité, capable de se renouveler tout en restant fidèle à elle-même. Une renaissance musicale attendue, portée par une tournée à venir qui promet de belles émotions.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

