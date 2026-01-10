Vanessa Paradis LDLC Arena Décines-Charpieu

Vanessa Paradis

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical, porté par des influences pop & soul qui lui sont chères, et se produira à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 14 novembre 2026.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vanessa Paradis returns to the stage with a new album that marks her big musical comeback, driven by the pop & soul influences that are dear to her heart, and will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 14, 2026.

L’événement Vanessa Paradis Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme