Vanessa Paradis LDLC Arena Décines-Charpieu
Vanessa Paradis LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 14 novembre 2026.
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
2026-11-14
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical, porté par des influences pop & soul qui lui sont chères, et se produira à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 14 novembre 2026.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Vanessa Paradis returns to the stage with a new album that marks her big musical comeback, driven by the pop & soul influences that are dear to her heart, and will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 14, 2026.
