VANESSA PARADIS – PLEIN AIR – BOULOGNE SUR MER Boulogne Sur Mer

VANESSA PARADIS Début : 2026-07-10 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : VANESSA PARADISDans le cadre du FESTIVAL DE LA COTE D’OPALESix ans après Les Sources, Vanessa Paradis revient avec Le retour des beaux jours, un album solaire et vibrant co-écrit et réalisé avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot. Né d’une complicité artistique de longue date, ce huitième opus célèbre la lumière, la danse et l’émotion pure, entre pop élégante et soul des années 60-70.Enregistré entre Motorbass, Abbey Road et Saint-Malo, l’album réunit des musiciens d’exception et révèle une artiste pleinement investie, de l’écriture au mixage. Les douze titres oscillent entre élégie intime (Élégie), groove incandescent (Les épines du cœur), et ballades poétiques, avec la participation de ses enfants Lily-Rose et Jack Depp.Chaleureux, libre et habité d’une énergie contagieuse, Le retour des beaux jours marque le retour éclatant d’une Vanessa Paradis inspirée, entre mélancolie lumineuse et joie de vivre retrouvée.« Le retour des beaux jours » – Nouvel album

PLEIN AIR – BOULOGNE SUR MER SITE DE L’EPERON – QUAI THUROT – 62200 Boulogne Sur Mer 62