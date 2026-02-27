Vanessa Paradis Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain
Vanessa Paradis Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain jeudi 7 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 20:00 –
Gratuit : non 35 € à 110 € 35 € à 110 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/VANESSA%20PARADIS-20578 Tout public
Concert Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères.
Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800
https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/VANESSA%20PARADIS-20578
