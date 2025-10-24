VANESSA PARADIS – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier
VANESSA PARADIS – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier vendredi 16 octobre 2026.
VANESSA PARADIS Début : 2026-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.
AUGURI PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC BLISS MUSIC, PRÉSENTE : VANESSA PARADISVanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retourmusical aux influences pop & soul qui lui sont chères.
ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34