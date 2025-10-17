Vanessa Wagner Châteauroux

Vanessa Wagner

En coréalisation avec le festival des Lisztomanias et avec le soutien de la ville de Châteauroux. On parle de la grande Vanessa Wagner dans la presse comme d’une pianiste singulière. Car cette passionnée de musique minimaliste s’illustre comme l’une des rares à faire tomber les barrières.

C’est d’ailleurs avec une plongée dans l’oeuvre de Philip Glass qu’elle nous revient, avec notamment l’intégrale de ses Études sous forme d’un album et d’un concert à la Philharmonie de Paris, quelques jours avant Équinoxe où elle jouera cinq de ces pages célèbres. C’est avec une rigueur et une sensibilité uniques qu’elle interprète cette musique, lui apportant fraîcheur et intimisme. Elle complètera ce programme avec Satie, Pärt, Scriabine et Liszt naturellement. Un moment exceptionnel en perspective… .

English :

Co-produced with the Lisztomanias festival and supported by the city of Châteauroux. The press speaks of the great Vanessa Wagner as a singular pianist. This minimalist music enthusiast is one of the few to break down barriers.

German :

In Co-Regie mit dem Festival des Lisztomanias und mit der Unterstützung der Stadt Châteauroux. Die Presse spricht von der großen Vanessa Wagner als einer einzigartigen Pianistin. Denn die leidenschaftliche Anhängerin minimalistischer Musik ist eine der wenigen, die Barrieren niederreißen.

Italiano :

In coproduzione con il festival Lisztomanias e con il sostegno della città di Châteauroux. La grande Vanessa Wagner è stata descritta dalla stampa come una pianista singolare. In fondo, questa amante della musica minimalista è una delle poche a rompere le barriere.

Espanol :

En coproducción con el festival Lisztomanias y con el apoyo de la ciudad de Châteauroux. La gran Vanessa Wagner ha sido descrita en la prensa como una pianista singular. Al fin y al cabo, esta amante de la música minimalista es una de las pocas que rompe barreras.

