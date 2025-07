Vanessa Wagner : Intégrale des études pour piano de Philip Glass – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Vanessa Wagner : Intégrale des études pour piano de Philip Glass – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:00 – 22:00

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Vanessa Wagner revient avec les Études de Philip Glass, à l’occasion de la sortie de son enregistrement de l’intégrale de ce cycle fondateur de la musique américaine. Sur le plateau, en écho aux notes du piano, une installation cinétique du collectif Scale ondule tel un ballet lumineux. Vanessa Wagner crée une œuvre singulière et novatrice aux confins de la musique classique, du minimalisme et de la musique électronique. Depuis 1999, elle s’est imposée comme une artisane des rapprochements entre producteurs/productrices, compositeurs/compositrices et instrumentistes issus de milieux parfois jugés antagonistes. On l’a vue ainsi collaborer avec Rone ou Murcof, interpréter Mozart, Arvo Pärt ou John Cage, et publier des disques sur le label InFiné. Après avoir donné de très nombreux concerts autour des oeuvres de Philip Glass, la pianiste a ressenti le besoin de graver dans son intégralité ce monument essentiel de l’histoire de la musique qui fait la jonction entre le XXe et le XXIe siècle. Avec délicatesse, elle réconcilie l’approche libre selon Philip Glass et le format de ces études. Toujours avec la fraîcheur, la science intimiste et l’exigence artistique qui font sa renommée. Durée : 2h avec entracte

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

