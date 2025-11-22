Vanessa Wagner Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Vanessa Wagner

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR

Début : Samedi 2025-11-22 11:00:00

2025-11-22

Alors que Vanessa Wagner prépare l’enregistrement intégral des études de Philip Glass, elle met en regard ces pages désormais classiques du compositeur américain avec des préludes de Bach, dans un jeu de résonances par-delà des siècles.

+33 4 78 95 95 95

English :

As Vanessa Wagner prepares the complete recording of Philip Glass?s etudes, she compares these now-classic pages by the American composer with Bach?s preludes, in an interplay of resonances across the centuries.

German :

Während Vanessa Wagner die Gesamteinspielung der Etüden von Philip Glass vorbereitet, stellt sie diese mittlerweile klassischen Seiten des amerikanischen Komponisten den Präludien von Bach gegenüber, in einem Spiel der Resonanzen über die Jahrhunderte hinweg.

Italiano :

Mentre Vanessa Wagner prepara la registrazione completa degli studi di Philip Glass, confronta queste pagine ormai classiche del compositore americano con i preludi di Bach, in un gioco di risonanze attraverso i secoli.

Espanol :

Mientras Vanessa Wagner prepara la grabación completa de los estudios de Philip Glass, compara estas páginas ya clásicas del compositor estadounidense con los preludios de Bach, en un juego de resonancias a través de los siglos.

