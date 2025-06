VANESSA WAGNER – PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS Ajaccio

VANESSA WAGNER Début : 2025-07-25 à 21:00. Tarif : – euros.

VILLE D’AJACCIO / PALAIS FESCH PRÉSENTE : VANESSA WAGNERConcert Vanessa WagnerBiographieDécrite par le journal Le Monde comme la pianiste la plus singulière de sa génération Vanessa Wagner mène une carrière à son image, exigeante, originale et engagée. Artiste emblématique de la scène musicale française, lauréate d’une Victoire de la musique en 1999, Vanessa Wagner manifeste une égale inspiration dans son interprétation de Mozart, Debussy, Liszt ou Tchaikovsky qu’aux côtés des créateurs de musique électronique. Par son approche novatrice et audacieuse, par son jeu riche en timbres et en couleurs, Vanessa Wagner s’impose comme une influence majeure dans le paysage de la musique classique, ouvrant la voie, franchissant des frontières, et traçant des chemins inspirants.Son identité musicale unique lui offre une place incontournable dans le paysage musical français et se retrouve dans sa large discographie maintes fois récompensée.Directrice du Festival de Chambord depuis 14 ans, et du Festival du Musée de Giverny depuis 5 ans, elle insuffle tout son éclectisme et sa modernité à ces lieux chargés d’histoire. Elle a été décorée de la médaille de Chevalier des Arts et Lettres et de la Légion d’Honneur.Présentation du concert Titre : Récital de piano, Vanessa WagnerLes Scènes d’enfants de Schumann, les Romances sans paroles de Mendelssohn, les pièces lyriques de Grieg, voilà certaines des pages les plus touchantes du piano romantiquesArtiste s’exprimant dans tous les répertoires, Vanessa Wagner est aussi une romantique de cœur qui aime prendre des chemins de traverses. Elle interprète ici un florilège des pages les plus touchantes du piano romantique : Les Scènes d’enfants de Schumann, les Romances sans paroles de Mendelssohn, les pièces lyriques de Grieg serviront d’écrin au pièces du cycle calendaire des Saisons de Tchaïkovski qu’elle vient de graver pour son label La Dolce Volta. Le journal Le Monde a écrit au sujet de ce disque « La liberté, l’abandon, devient une force de séduction sublimée dans des Nuits de Mai de Tchaïkovski, au souffle caressant et aux élans passionnés. »Programme du concert, 1 heure sans entracteFélix Mendelssohn, Trois Romances sans parolesRobert Schumann, Scènes d’EnfantsPiotr Ilitch Tchaïkovski, Les SaisonsEdvard Grieg, Pieces Lyriques

PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS 50-52 RUE FESCH 20000 Ajaccio 2A