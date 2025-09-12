VANESSA WAGNER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

VANESSA WAGNER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse vendredi 12 septembre 2025.

VANESSA WAGNER (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

Début : 2025-09-12 20:00:00

Vanessa Wagner poursuit une carrière à son image, originale et engagée, mêlant les récitals classiques, la création contemporaine, la pratique des instruments anciens, la musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales avec d’autres pratiques artistiques.

Réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son jeu et la richesse de son toucher, ses interprétations sensibles et réfléchies, son vaste répertoire sans cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en éveil, tissant patiemment des liens entre des univers trop souvent cloisonnés.

Au programme GLASS Études pour piano Intégrale 7 .

English :

Vanessa Wagner pursues a career in her own image, original and committed, combining classical recitals, contemporary creation, early instrument playing, chamber music and cross-disciplinary encounters with other artistic practices.

German :

Vanessa Wagner verfolgt eine Karriere, die ihr entspricht, originell und engagiert, mit klassischen Liederabenden, zeitgenössischen Werken, dem Spiel auf alten Instrumenten, Kammermusik und Begegnungen mit anderen künstlerischen Praktiken.

Italiano :

Vanessa Wagner persegue una carriera a sua immagine e somiglianza, originale e impegnata, combinando recital classici, creazioni contemporanee, suonando strumenti d’epoca, musica da camera e incontri interdisciplinari con altre pratiche artistiche.

Espanol :

Vanessa Wagner desarrolla una carrera a su imagen y semejanza, original y comprometida, que combina recitales clásicos, creación contemporánea, interpretación de instrumentos de época, música de cámara y encuentros transversales con otras prácticas artísticas.

