VANESSA WAGNER & WILHEM LATCHOUMIA – REFECTOIRE DES MOINES Asnieres Sur Oise

VANESSA WAGNER & WILHEM LATCHOUMIA Début : 2026-03-15 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025VANESSA WAGNER & WILHEM LATCHOUMIA : DEUX PIANOS & QUATRE MAINS – RÉFECTOIRE DES MOINES Le 15 mars 2026 – 15:30Durée : 01h10A partir de 10 ans. L’album le plus récent du duo s’intitulait Piano twins. Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia sont bien jumeaux : ce sont deux pianistes audacieux, chaleureusement applaudis à l’issue de récitals très classiques mais également dédicataires d’œuvres de compositeurs contemporains. Les deux artistes posent leur piano l’un à côté de l’autre pour un programme entièrement français. Debussy y figure avec une étonnante transcription de La Mer, Ravel avec une Valse jouée de façon haletante. Le duo aborde également des pièces de Geroges Aperghis et fait entendre pour la première fois une œuvre de Didier Rotella, compositeur lauréat de la Fondation Royaumont. Un programme unique joué à quatre mains !

REFECTOIRE DES MOINES . 95270 Asnieres Sur Oise 95