VANILLE – 360 Rennes vendredi 19 décembre 2025.

BLUE LINE PRODUCTIONS PRESENTE : VANILLEEntre profondeur et gaîté, douceur et tempos relevés, Vanille propose une pop française solaire qui va droit au cœur. D’origine guadeloupéenne, corse, on y entend des sonorités d’ici et d’ailleurs, et ses influences de toujours : Gainsbourg, Barbara, Brel, Devendra Banhart, Caetano Veloso, Rodrigo Amarante, l’exotica… Auteure, compositeure, interprète, Vanille rayonne de par ses lectures, sa source principale d’inspiration, et sa légèreté enrobée de mélancolie.Ses deux albums « À part entière » et «Amazona» sont disponibles, et le titre « Suivre le Soleil » continue de nous faire rêver ! Son troisième album produit par le duo Synapson sortira le 13 juin prochain… un album pop ensoleillé aux accents electros dont le premier extrait «regarde» nous donne un bel avant-goût

360 COURS DES ALLIES 35000 Rennes 35