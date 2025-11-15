Vanille Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Samedi 15 novembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Entre profondeur et gaîté, douceur et tempos relevés, Vanille propose une pop française solaire qui va droit au cœur.

D’origine guadeloupéenne, corse, on y entend des sonorités d’ici et d’ailleurs, et ses influences de toujours Gainsbourg, Barbara, Brel, Devendra Banhart, Caetano Veloso, Rodrigo Amarante, l’exotica… Auteure, compositeure, interprète, Vanille rayonne de par ses lectures, sa source principale d’inspiration, et sa légèreté enrobée de mélancolie.









Ses deux albums A part entière et Amazona sont disponibles, et le titre Suivre le Soleil continue de nous faire rêver ! Son troisième album produit par le duo Synapson est sorti le 13 juin prochain… un album pop ensoleillé aux accents électros dont le premier extrait regarde nous donne un bel avant-goût. .

Between depth and gaiety, softness and elevated tempos, Vanille offers a sunny French pop that goes straight to the heart.

Zwischen Tiefe und Fröhlichkeit, Sanftheit und erhöhten Tempi bietet Vanille einen sonnigen französischen Pop, der direkt ins Herz geht.

Tra profondità e allegria, dolcezza e ritmi arzilli, Vanille propone un pop francese solare che va dritto al cuore.

Entre profundidad y alegría, dulzura y tempos ágiles, Vanille ofrece un pop francés soleado que llega directamente al corazón.

