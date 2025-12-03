VANILLE – SALLE PAUL GARCIN Lyon

VANILLE – SALLE PAUL GARCIN Lyon mercredi 3 décembre 2025.

VANILLE Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Blue Line Productions (Lic. L-R-22-11995 / L-R-22-11996), en accord avec Mediatone, présenteVanille est une élégante funambule. Elle avance, légère et décidée, sur le fil de sa musique et de ses mots, un sourire en coin et une guitare en bandoulière.Chanteuse, auteure et compositrice, elle puise dans la chanson française, les rythmes latins, la bossa ou le blues africain pour tisser une pop solaire, douce et vibrante.Après avoir été certifiée single d’or à l’export pour son titre “Suivre le Soleil”, elle présente son troisième album “Regarde” réalisé par Alex du duo Synapson. Il apporte sa touche électro dansante aux chansons solaires de Vanille !

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69