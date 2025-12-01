VannDa & Baramey Crew en concert à Paris, Salle Pleyel – 1er décembre 2025 Salle Pleyel Paris

Un concert historique à Paris réunissant des artistes majeurs du Cambodge

Après avoir marqué les esprits lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 – aux côtés de Phoenix, Kavinsky et Angèle – VannDa, la star du rap cambodgien qui a éveillé la curiosité du public français, revient à Paris pour son tout premier concert, sur la scène mythique de Salle Pleyel, lundi 1er décembre 2025, accompagné de 4 artistes du Cambodge – Vanthan, Norith, YuuHai et Suzana – qui, avec Vannda, font partie de Baramey Production, considéré comme l’un des labels musicaux les plus renommés et influents du Cambodge et d’Asie du Sud-Est.

Ensemble, ils incarnent une image forte et inédite pour la scène musicale contemporaine cambodgienne, aujourd’hui très populaire en Asie du Sud-Est, mais encore méconnue du grand public européen. Ce concert représente une étape historique, réunissant pour la première fois des artistes cambodgiens sur l’une des scènes internationales les plus prestigieuses et mondialement connues.

Le Cambodge, reconnu pour son héritage culturel exceptionnel et son rôle pionnier dans les arts sud-est asiatiques, s’affirme aujourd’hui comme une voix moderne, créative et audacieuse, mêlant traditions millénaires et expression contemporaine. À travers leurs musiques et leurs mots, ces artistes incarnent le renouveau d’un pays fort de sa culture et de son identité, offrant au monde une vision nouvelle et inspirante du Cambodge.

Produit et organisé par Sabay Events Production (France), en co-organisation avec Khmer Artists Association (Cambodge) et en co-production avec le label en co-organisation avec Khmer Artists Association (Cambodge) et en co-production avec le label Baramey (Cambodge), avec le soutien du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, cet événement incarne une rencontre culturelle historique entre Paris et Phnom Penh.

Infos Pratiques Date du concert : 1er décembre 2025

Lieu : Salle Pleyel, Paris / 252 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris

Horaires :

– Accueil public : 19h00-20h00

– Horaire show : 20h00-22h30 Billetterie : En ligne à partir du lundi 3 novembre 2025, 12h : Sallepleyel.com / Fnacspectacles.com

Configuration de la salle : Placement assis numéroté + debout placement libre Comment s’y rendre:

– Métro : Ligne 2, Ternes – Ligne 1, 6 et RER A, Charles de Gaulle Etoile

– Bus : Lignes 43 et 93, Hoche Saint Honoré – Lignes 30 et 31, Place des Ternes

– Vélib : 10 Avenue Berthier Albrecht, 75008 Paris – 87 Bd de Courcelles, 75008 Paris – 5 Place des Ternes, 75008 Paris

– Parking : Parking Indigo HOCHE – Parking Indigo WAGRAM – Parking TERNES – Parking HAUSMANN BERRI

A propos de Sabay Events Production

Fondée à Paris par Dara Thong, Sabay Events Production est une société spécialisée dans la production d’événements culturels asiatiques et cambodgiens en France depuis 2013.

L’entreprise œuvre activement à la promotion de la culture asiatique, et plus particulièrement cambodgienne, à travers des événements phares tels que l’Asian Street Food Festival et le Sabay Festival à Paris, qui rassemblent des dizaines de milliers de visiteurs à chaque édition, en France et à l’international.

A propos de Khmer Artists Association (KAA)

Khmer Artists Association (KAA) a été fondée en 2006. Le 2 mai 2024, lors du sixième mandat de la présidence de l’association, Lok Chumteav Neak Oknha Mao Chamnan Kith Meng a été élue Présidente de la Khmer Artists Association.

La mission de l’Association est de promouvoir l’unité et la solidarité entre les artistes cambodgiens. Elle collabore étroitement avec le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts dans les actions de protection, de développement et de valorisation des arts et de la culture nationale. Elle œuvre également à mobiliser les ressources artistiques, à protéger les droits et les intérêts de ses membres, et à favoriser le soutien de bénévoles, de particuliers et d’institutions pour encourager les activités artistiques et sociales. Enfin, la KAA veille à préserver et promouvoir les valeurs morales, l’éthique sociale et le bien-être spirituel des artistes.

A propos de Baramey Production

Baramey Production est un label de musique, une société de production et une agence de divertissement majeure au Cambodge, fondée en 2016 avec pour mission de promouvoir les arts et la culture khmers tout en contribuant à un avenir créatif plus prometteur pour le pays.

Agissant comme un véritable pont entre le Cambodge et le reste du monde, Baramey développe des artistes et conçoit des campagnes qui font évoluer la culture — en pensant globalement, en innovant localement et en alliant modernité et tradition. En tant que label musical, producteur de concerts et d’événements, et société de production télévisuelle, Baramey se spécialise dans le développement et le management d’artistes, la production musicale et audiovisuelle, la création de campagnes artistiques, les collaborations avec des influenceurs et les partenariats de marque. Cette approche intégrée a permis de révéler et de propulser certains des artistes les plus influents du Cambodge, tels que VannDa, Vanthan, Norith, Reth Suzana et YuuHai.

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Public jeunes et adultes.

Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://sabaysabay.fr/pages/vannda-baramey-crew-concert-paris contact@evaanmarket.fr https://facebook.com/sabaysabaydara https://facebook.com/sabaysabaydara