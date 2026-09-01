Vannerie: atelier fabrication du panier Zarzo île de Moulinsart Fillé
samedi 26 septembre 2026 · île de Moulinsart · Fillé
Informations pratiques
Fillé
Vannerie: atelier fabrication du panier Zarzo
île de Moulinsart Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 55 – 55 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Artisanat. Sous la conduite de Damien Lombart, vannier expérimenté, vous découvrirez la création et les subtilités de la construction de ce panier danois très moderne. Étape après étape, vous serez conduit pas à pas jusqu’à la réalisation finale. Chacun repart avec son panier terminé.
Vannerie : création d’un panier danois « Zarzo »
Sous la conduite de Laurence, vannière expérimentée, vous découvrirez la création et les subtilités de la construction de ce panier danois très moderne. Étape après étape, vous serez conduit pas à pas jusqu’à la réalisation finale. Chacun repart avec son panier terminé.
Tout le matériel nécessaire est fourni par le formateur à chacun en début de stage et est repris à la fin : sécateurs, poinçons, sellettes, osier… Vous pouvez venir avec votre matériel si vous préférez
Seul le panier Zarzo réalisé reste au bénéfice du stagiaire.
Ne pas oublier le pique-nique du midi .
île de Moulinsart Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Crafts. Under the guidance of Damien Lombart, an experienced basket weaver, you’ll discover the creative process and the intricacies of crafting this very modern Danish basket. Step by step, you’ll be guided through the process until the final product is complete. Everyone leaves with their finished basket.
L’événement Vannerie: atelier fabrication du panier Zarzo Fillé a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT72
À voir aussi à Fillé (Sarthe)
- Atelier Land art, l’art en extérieur 3-6 ans Fillé 16 septembre 2026
- Atelier Dans la peau d’un street artiste Fillé 16 septembre 2026
- Journée pêche au feeder Fillé 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Ateliers Fillé 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées et thématiques Fillé 19 septembre 2026