Vannerie: atelier fabrication du panier Zarzo île de Moulinsart Fillé

Informations pratiques

Fillé

Vannerie: atelier fabrication du panier Zarzo

île de Moulinsart Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Artisanat. Sous la conduite de Damien Lombart, vannier expérimenté, vous découvrirez la création et les subtilités de la construction de ce panier danois très moderne. Étape après étape, vous serez conduit pas à pas jusqu’à la réalisation finale. Chacun repart avec son panier terminé.

Vannerie : création d’un panier danois « Zarzo »

Sous la conduite de Laurence, vannière expérimentée, vous découvrirez la création et les subtilités de la construction de ce panier danois très moderne. Étape après étape, vous serez conduit pas à pas jusqu’à la réalisation finale. Chacun repart avec son panier terminé.

Tout le matériel nécessaire est fourni par le formateur à chacun en début de stage et est repris à la fin : sécateurs, poinçons, sellettes, osier… Vous pouvez venir avec votre matériel si vous préférez

Seul le panier Zarzo réalisé reste au bénéfice du stagiaire.

Ne pas oublier le pique-nique du midi .

île de Moulinsart Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Crafts. Under the guidance of Damien Lombart, an experienced basket weaver, you’ll discover the creative process and the intricacies of crafting this very modern Danish basket. Step by step, you’ll be guided through the process until the final product is complete. Everyone leaves with their finished basket.

L’événement Vannerie: atelier fabrication du panier Zarzo Fillé a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT72