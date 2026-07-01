Vannerie Buissonnière Maël-Carhaix
vendredi 31 juillet 2026 · Maël-Carhaix
Informations pratiques
Maël-Carhaix
Vannerie Buissonnière
Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Après une courte balade pour reconnaître les plantes que l’on peut utiliser en vannerie, Manu Reymond vous proposera de réaliser des objets pratiques ou ludiques avec des végétaux trouvés sur place.
Pour tous.
Org. Le Chaudron des Arts .
Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56
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English :
L’événement Vannerie Buissonnière Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh