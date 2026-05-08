Plourin-lès-Morlaix

Vannerie buissonnière

Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Au cours d’une balade, venez créer de petits objets à partir des plantes communes de nos chemins et boisements. Un atelier accessible dès 6 ans.

Rendez-vous au village du Vieux Moulin.

Sur inscription par mail ou téléphone. .

Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vannerie buissonnière

L’événement Vannerie buissonnière Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX