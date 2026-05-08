Vannerie buissonnière Plourin-lès-Morlaix
Vannerie buissonnière Plourin-lès-Morlaix mardi 11 août 2026.
Plourin-lès-Morlaix
Vannerie buissonnière
Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Au cours d’une balade, venez créer de petits objets à partir des plantes communes de nos chemins et boisements. Un atelier accessible dès 6 ans.
Rendez-vous au village du Vieux Moulin.
Sur inscription par mail ou téléphone. .
Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Vannerie buissonnière
L’événement Vannerie buissonnière Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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