Vannerie buissonnière La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons
mardi 22 septembre 2026 · La prise · Saint-Hilaire-de-Chaléons
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Vannerie buissonnière
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-10-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17
Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !
Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Lors de l’atelier chacun est invité à manier les végétaux récoltés dans la nature pour créer des décorations originales aux couleurs de l’automne. Branches, lianes et autres matériaux naturels deviennent des paniers, couronnes ou petites sculptures. L’activité, à la fois créative et conviviale, permet de découvrir les bases de la vannerie tout en stimulant l’imaginaire et en valorisant les ressources locales.
Au programme :
Création en osier frais et autres matériaux naturels glanés dans la nature.
Pratique :
réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone
Créativité et partage seront au rendez-vous !
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La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com
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English :
Come and awaken your creativity with this original workshop!
See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!
L’événement Vannerie buissonnière Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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