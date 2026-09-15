Vannerie buissonnière La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons

Informations pratiques

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Vannerie buissonnière

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-10-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17

Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !

Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Lors de l’atelier chacun est invité à manier les végétaux récoltés dans la nature pour créer des décorations originales aux couleurs de l’automne. Branches, lianes et autres matériaux naturels deviennent des paniers, couronnes ou petites sculptures. L’activité, à la fois créative et conviviale, permet de découvrir les bases de la vannerie tout en stimulant l’imaginaire et en valorisant les ressources locales.

Au programme :

Création en osier frais et autres matériaux naturels glanés dans la nature.

Pratique :

réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone

Créativité et partage seront au rendez-vous !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons .

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com

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English :

Come and awaken your creativity with this original workshop!

See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!

L’événement Vannerie buissonnière Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic