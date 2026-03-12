Vannerie buissonnière Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Vannerie buissonnière Saint-Thégonnec Loc-Eguiner jeudi 23 avril 2026.
Vannerie buissonnière
13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Au cours d’une balade, venez créer de petits objets à partir des plantes communes de nos chemins et boisements.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.
Dès 6 ans.
Sur inscription par téléphone ou mail. .
13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vannerie buissonnière
L’événement Vannerie buissonnière Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX