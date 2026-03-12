Vannerie buissonnière

13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Au cours d’une balade, venez créer de petits objets à partir des plantes communes de nos chemins et boisements.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.

Dès 6 ans.

Sur inscription par téléphone ou mail. .

13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vannerie buissonnière

L’événement Vannerie buissonnière Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX