Vannerie de papier poisson d’avril Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-27 14:00:00
2026-02-27
Venez vous initier à la vannerie de papier et préparer de jolis poissons d’avril tressés.
L’atelier est ouvert aux duos parents-enfants (à partir de 8 ans).
Sur inscription en ligne ou par téléphone. .
English :
Come and try your hand at paper basketry and make pretty woven April fish.
