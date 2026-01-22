Vannerie de papier poisson d’avril Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Vannerie de papier poisson d’avril Biblio’fil

Début : 2026-02-27 14:00:00

Venez vous initier à la vannerie de papier et préparer de jolis poissons d’avril tressés.

L’atelier est ouvert aux duos parents-enfants (à partir de 8 ans).

Sur inscription en ligne ou par téléphone. .

Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

Come and try your hand at paper basketry and make pretty woven April fish.

L’événement Vannerie de papier poisson d’avril Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis