Vannerie et apéro sauvage Le Mazel Retournac

Vannerie et apéro sauvage

Le Mazel Ferme des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : 60 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Charlie Braesch (le goût du sauvage) et Marie Perron (des Vanneries Buissonnières) vous proposent une journée qui alliera leurs connaissances des plantes sauvages, en vannerie et en cuisine !

Le Mazel Ferme des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 88 29 47

English :

Charlie Braesch (le goût du sauvage) and Marie Perron (des Vanneries Buissonnières) propose a day combining their knowledge of wild plants, basketry and cooking!

German :

Charlie Braesch (le goût du sauvage) und Marie Perron (des Vanneries Buissonnières) schlagen Ihnen einen Tag vor, an dem sie ihre Kenntnisse über wilde Pflanzen, in der Korbflechterei und in der Küche vereinen werden!

Italiano :

Charlie Braesch (le goût du sauvage) e Marie Perron (des Vanneries Buissonnières) vi propongono una giornata che unisce la loro conoscenza delle piante selvatiche, della cesteria e della cucina!

Espanol :

Charlie Braesch (le goût du sauvage) y Marie Perron (des Vanneries Buissonnières) le proponen una jornada en la que combinarán sus conocimientos sobre plantas silvestres, cestería y cocina

