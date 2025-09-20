Vannerie et impression 3D Centre d’Art autour de l’Osier Villaines-les-Rochers

Tarif unique 10€

Que nous inspire la fabrication 3D? M Hélène Métézeau, Maître artisan vannière, remet à jour les anciennes techniques de vannerie sur chant et compare les conceptions 3D versus process en vannerie. Technique et Art se rejoignent!

Centre d'Art autour de l'Osier 50 rue de la Galandière 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 21 73 09 40 https://lespaniersdhelene.com https://www.facebook.com/MH.Metezeau Il propose à la visite : oseraie, jardin d'osier vivant en pot, atelier de vannerie, boutique, galerie du tressage au tissage, fond de cour avec la façade maçonnée de caves troglodytes, la galerie de peinture au brin d'osier, les vitrines du Centre d'Art, le Cabinet chinois avec la peinture au calame d'osier et encre de galle de chêne. Parking sur place, accès PMR directement sur la terrasse en nous prévenant de votre arrivée au 06 21 73 09 40

@ Centre d’Art autour de l’Osier