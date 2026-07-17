Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le petit Zarzo Palaiseul
dimanche 2 août 2026 · Palaiseul
Informations pratiques
Palaiseul
Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le petit Zarzo
Chez Carole Burtin Palaiseul Haute-Marne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Plusieurs stages sont disponibles:
Niveau débutant
À partir de 4 personnes, faites un atelier entre ami(e)s et choisissez votre date en me contactant. .
Chez Carole Burtin Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 86 08 32 burtincarole@gmail.com
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English :
L’événement Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le petit Zarzo Palaiseul a été mis à jour le 2026-07-17 par Antenne du Pays de Langres