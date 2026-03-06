Vannerie Ateliers métiers d’art Nontron

Vannerie

Avec Jean-Marc Brotier. Une petite bonbonnes de 2 L en rond évasé clôture en brun suivi (brut) et poignée en passe doigt. Une bonbonne de 10L en rond galbé, première clôture en crocane, cordon et seconde clôture en planchette (blanc). Deux poignées doubles .

A partir de 12 ans. 3 participants minimum, 5 maximum. Le coût du stage de 3jours inclus la fourniture des dames Jeanne de 2 et 10 Litres et le matériel nécessaire à la réalisation du gabarit pour faire les chapeaux (voir plus !) .

With Jean-Marc Brotier. A small 2L flared-round carboy with brown fencing and fingertip handle. A 10L carboy in curved round, first fence in crocane, cord and second fence in planchette (white). Two double handles.

