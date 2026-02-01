Vannerie pour les oiseaux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Vannerie pour les oiseaux La Cabane Villeneuve-sur-Lot jeudi 12 février 2026.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-12 13:30:00
fin : 2026-02-12

Grâce à Maude Lecorre, vannière, on va leur fabriquer une mangeoire conique et des boules de graisse en utilisant des végétaux de nos jardins et des techniques de vannerie.
6 ans et plus, durée 1h30.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 

English : Vannerie pour les oiseaux

With the help of basket-maker Maude Lecorre, we’ll make them a conical feeder and fat balls using plants from our gardens and basket-making techniques.
ages 6 and up, duration: 1h30.

