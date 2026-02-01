Vannerie pour les oiseaux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Vannerie pour les oiseaux

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 13:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Grâce à Maude Lecorre, vannière, on va leur fabriquer une mangeoire conique et des boules de graisse en utilisant des végétaux de nos jardins et des techniques de vannerie.

6 ans et plus, durée 1h30.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Vannerie pour les oiseaux

With the help of basket-maker Maude Lecorre, we’ll make them a conical feeder and fat balls using plants from our gardens and basket-making techniques.

ages 6 and up, duration: 1h30.

L’événement Vannerie pour les oiseaux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot