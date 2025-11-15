VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort

L’école de vannerie de Lozère vous propose 5 séances de vannerie sur les samedis de 17h à 19h

Début le 15 Novembre

Ouvert à tous

A Villefort ou dans les alentours

Tarif 10€ la séance

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 07 42 37 21 ecole.vannerie48@mailo.com

English :

The Lozère Basketry School offers 5 basketry sessions on Saturdays from 5pm to 7pm

Starting November 15

Open to all

In Villefort or surrounding area

Price 10? per session

German :

Die Korbflechtschule von Lozère bietet Ihnen 5 Korbflechtkurse an Samstagen von 17 bis 19 Uhr an

Beginn am 15. November

Offen für alle

In Villefort oder in der Umgebung

Preis 10? pro Sitzung

Italiano :

La Scuola di cesteria della Lozère propone 5 sessioni di cesteria il sabato dalle 17.00 alle 19.00

Inizio il 15 novembre

Aperto a tutti

A Villefort o nei dintorni

10? per sessione

Espanol :

La Escuela de Cestería de Lozère propone 5 sesiones de cestería los sábados de 17:00 a 19:00 h

Comienza el 15 de noviembre

Abierto a todos

En Villefort o alrededores

10? por sesión

