VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort
VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort samedi 15 novembre 2025.
VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES
Villefort Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15
L’école de vannerie de Lozère vous propose 5 séances de vannerie sur les samedis de 17h à 19h
Début le 15 Novembre
Ouvert à tous
A Villefort ou dans les alentours
Tarif 10€ la séance
Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 07 42 37 21 ecole.vannerie48@mailo.com
English :
The Lozère Basketry School offers 5 basketry sessions on Saturdays from 5pm to 7pm
Starting November 15
Open to all
In Villefort or surrounding area
Price 10? per session
German :
Die Korbflechtschule von Lozère bietet Ihnen 5 Korbflechtkurse an Samstagen von 17 bis 19 Uhr an
Beginn am 15. November
Offen für alle
In Villefort oder in der Umgebung
Preis 10? pro Sitzung
Italiano :
La Scuola di cesteria della Lozère propone 5 sessioni di cesteria il sabato dalle 17.00 alle 19.00
Inizio il 15 novembre
Aperto a tutti
A Villefort o nei dintorni
10? per sessione
Espanol :
La Escuela de Cestería de Lozère propone 5 sesiones de cestería los sábados de 17:00 a 19:00 h
Comienza el 15 de noviembre
Abierto a todos
En Villefort o alrededores
10? por sesión
