VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES

Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’école de vannerie de Lozère vous propose 5 séances de vannerie les samedis de 15h à 17h

Début le 15 Novembre avec la réalisation d’une mangeoire soleil

20/12, 17/01, 14/02 , 14/03 réalisations: d’une étoile en écorce, d’une corbeille en clématite

de galets zen et tressage en jonc

Ouvert à tous. A Villefort ou dans les alentours. Tarif 10€ la séance

L’école de vannerie de Lozère vous propose 5 séances de vannerie les samedis de 15h à 17h

Début le 15 Novembre avec la réalisation d’une mangeoire soleil

20/12 réalisation d’une étoile en écorce

17/01 réalisation d’une corbeille en clématite

14/02 réalisation de galets zen

14/03 réalisation de tressage en jonc

Ouvert à tous

A Villefort ou dans les alentours

Tarif 10€ la séance .

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 07 42 37 21 ecole.vannerie48@mailo.com

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English :

The Lozère basket-weaving school offers 5 basket-weaving sessions on Saturdays from 3pm to 5pm

Starts on November 15 with a sun feeder

20/12, 17/01, 14/02, 14/03: creation of a bark star, a clematis basket

zen pebbles and rush weaving

Open to all. In Villefort or surrounding area. Price 10? per session

L’événement VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort a été mis à jour le 2026-02-19 par 48-OT Mont Lozere