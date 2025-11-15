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VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort

VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort

VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort samedi 14 mars 2026.

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : samedi 14 mars 2026

Fin : samedi 14 mars 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 Demi-journée

VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES

Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :
2026-03-14

L’école de vannerie de Lozère vous propose 5 séances de vannerie les samedis de 15h à 17h
Début le 15 Novembre avec la réalisation d’une mangeoire soleil
20/12, 17/01, 14/02 , 14/03 réalisations: d’une étoile en écorce, d’une corbeille en clématite
de galets zen et tressage en jonc
Ouvert à tous. A Villefort ou dans les alentours. Tarif 10€ la séance
L’école de vannerie de Lozère vous propose 5 séances de vannerie les samedis de 15h à 17h
Début le 15 Novembre avec la réalisation d’une mangeoire soleil
20/12 réalisation d’une étoile en écorce
17/01 réalisation d’une corbeille en clématite
14/02 réalisation de galets zen
14/03 réalisation de tressage en jonc
Ouvert à tous
A Villefort ou dans les alentours
Tarif 10€ la séance   .

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 07 42 37 21  ecole.vannerie48@mailo.com

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English :

The Lozère basket-weaving school offers 5 basket-weaving sessions on Saturdays from 3pm to 5pm
Starts on November 15 with a sun feeder
20/12, 17/01, 14/02, 14/03: creation of a bark star, a clematis basket
zen pebbles and rush weaving
Open to all. In Villefort or surrounding area. Price 10? per session

L’événement VANNERIE SAUVAGE 5 SÉANCES Villefort a été mis à jour le 2026-02-19 par 48-OT Mont Lozere

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