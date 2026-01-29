VANNERIE SAUVAGE ANIMATION VÉGÉTALE DE LA RÉCOLTE AU TRESSAGE

La Locomotive Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Ronce Vagabonde vous invite à Olargues pour créer une arche en saule vivant : une initiation à l’architecture végétale pour sublimer votre jardin. Atelier convivial, accessible à tous. Apportez votre repas tiré du sac.

L’association Ronce Vagabonde vous propose une immersion poétique dans l’univers de l’architecture végétale.

Le 8 février à Olargues, participez à un atelier unique consacré à la construction d’une arche en saule vivant : une structure souple, élégante et durable qui évoluera au fil des saisons. Guidés par des passionnés, vous apprendrez les gestes essentiels pour travailler le saule, comprendre son comportement et créer une entrée végétale qui apportera charme et magie à votre jardin.

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, chacun pourra manipuler, tresser, assembler et donner forme à cette œuvre vivante. L’atelier est ouvert à tous, sans prérequis, et se déroule en extérieur. Une pause conviviale est prévue : pensez à apporter votre repas tiré du sac.

Une journée créative pour renouer avec le végétal, découvrir un savoir-faire artisanal et repartir avec l’envie de faire pousser de nouvelles idées chez soi. .

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduce yourself to woven and corded basketry: two days to learn how to transform plants into useful and elegant objects, in a friendly, nature-friendly atmosphere.

All courses are free of charge and open to the public.

L’événement VANNERIE SAUVAGE ANIMATION VÉGÉTALE DE LA RÉCOLTE AU TRESSAGE Olargues a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC