VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR Olargues lundi 15 décembre 2025.

La Locomotive Olargues Hérault

Début : 2025-12-15

2025-12-15

Atelier du soir à Olargues vannerie hivernale et douce créativité

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Evening workshop in Olargues: winter basketry and gentle creativity

German :

Abendworkshop in Olargues: Winterliche Korbflechterei und sanfte Kreativität

Italiano :

Laboratorio serale a Olargues: cesteria invernale e creatività gentile

Espanol :

Taller nocturno en Olargues: cestería de invierno y creatividad suave

