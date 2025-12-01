VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR Olargues
lundi 15 décembre 2025
VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR
La Locomotive Olargues Hérault
2025-12-15
fin : 2025-12-15
2025-12-15
Atelier du soir à Olargues vannerie hivernale et douce créativité
La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com
English :
Evening workshop in Olargues: winter basketry and gentle creativity
German :
Abendworkshop in Olargues: Winterliche Korbflechterei und sanfte Kreativität
Italiano :
Laboratorio serale a Olargues: cesteria invernale e creatività gentile
Espanol :
Taller nocturno en Olargues: cestería de invierno y creatividad suave
