VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR Olargues

VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR

VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR Olargues mercredi 17 décembre 2025.

VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR

La Locomotive Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Atelier du soir à Olargues tressage végétal et ambiance cocooning
  .

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16  laroncevagabonde@gmail.com

English :

Evening workshop in Olargues: plant weaving and a cocooning atmosphere

German :

Abendworkshop in Olargues Pflanzenflechten und Cocooning-Atmosphäre

Italiano :

Laboratorio serale a Olargues: tessitura di piante e atmosfera accogliente

Espanol :

Taller nocturno en Olargues: tejido de plantas y ambiente cocooning

L’événement VANNERIE SAUVAGE ATELIER DU SOIR Olargues a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC