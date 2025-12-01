VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues

VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues mercredi 10 décembre 2025.

La Locomotive Olargues Hérault

Atelier spécial Noël couronnes, étoiles et magie végétale à partager
La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16  laroncevagabonde@gmail.com

English :

Special Christmas workshop: wreaths, stars and plant magic to share

German :

Spezieller Weihnachtsworkshop: Kränze, Sterne und Pflanzenzauber zum Teilen

Italiano :

Laboratorio speciale di Natale: ghirlande, stelle e magia delle piante da condividere

Espanol :

Taller especial de Navidad: coronas, estrellas y magia vegetal para compartir

