VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues

VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues mercredi 10 décembre 2025.

VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL

La Locomotive Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Atelier spécial Noël couronnes, étoiles et magie végétale à partager

.

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Special Christmas workshop: wreaths, stars and plant magic to share

German :

Spezieller Weihnachtsworkshop: Kränze, Sterne und Pflanzenzauber zum Teilen

Italiano :

Laboratorio speciale di Natale: ghirlande, stelle e magia delle piante da condividere

Espanol :

Taller especial de Navidad: coronas, estrellas y magia vegetal para compartir

L’événement VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC