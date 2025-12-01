VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues

La Locomotive Olargues Hérault

Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22

2025-12-22

Atelier spécial Noël dernières créations végétales avant les fêtes
La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16  laroncevagabonde@gmail.com

English :

Special Christmas workshop: last plant creations before the holidays

German :

Weihnachtsworkshop: Letzte pflanzliche Kreationen vor den Feiertagen

Italiano :

Laboratorio speciale di Natale: ultime creazioni vegetali prima delle feste

Espanol :

Taller especial de Navidad: últimas creaciones vegetales antes de las fiestas

