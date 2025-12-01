VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues

VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues lundi 22 décembre 2025.

VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL

La Locomotive Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Atelier spécial Noël dernières créations végétales avant les fêtes

.

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Special Christmas workshop: last plant creations before the holidays

German :

Weihnachtsworkshop: Letzte pflanzliche Kreationen vor den Feiertagen

Italiano :

Laboratorio speciale di Natale: ultime creazioni vegetali prima delle feste

Espanol :

Taller especial de Navidad: últimas creaciones vegetales antes de las fiestas

L’événement VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC