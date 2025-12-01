VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL Olargues
VANNERIE SAUVAGE ATELIER SPÉCIAL NOËL
La Locomotive Olargues Hérault
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Atelier spécial Noël dernières créations végétales avant les fêtes
La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com
English :
Special Christmas workshop: last plant creations before the holidays
German :
Weihnachtsworkshop: Letzte pflanzliche Kreationen vor den Feiertagen
Italiano :
Laboratorio speciale di Natale: ultime creazioni vegetali prima delle feste
Espanol :
Taller especial de Navidad: últimas creaciones vegetales antes de las fiestas
