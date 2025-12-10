Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: besace en lianes Salle des fetes Saint-Avit-de-Soulège
Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: besace en lianes Salle des fetes Saint-Avit-de-Soulège samedi 24 janvier 2026.
Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: besace en lianes
Salle des fetes 3737 migouterie Saint-Avit-de-Soulège Gironde
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Deux jours d’immersion au pays des lianes !
Les reconnaître, les récolter, les préparer, puis les tresser.
Vous explorerez les textures, les couleurs, les forces et faiblesses de chaque végétal.
Nous verrons la construction d’une panière, ainsi que plusieurs points
super, torche, crocane, crocane double, crocane zigzag, bordure…
auberge espagnole à midi. .
Salle des fetes 3737 migouterie Saint-Avit-de-Soulège 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com
