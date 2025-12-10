Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: besace en lianes Salle des fetes Saint-Avit-de-Soulège

Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: besace en lianes

Salle des fetes 3737 migouterie Saint-Avit-de-Soulège Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Deux jours d’immersion au pays des lianes !

Les reconnaître, les récolter, les préparer, puis les tresser.

Vous explorerez les textures, les couleurs, les forces et faiblesses de chaque végétal.

Nous verrons la construction d’une panière, ainsi que plusieurs points

super, torche, crocane, crocane double, crocane zigzag, bordure…

auberge espagnole à midi. .

Salle des fetes 3737 migouterie Saint-Avit-de-Soulège 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com

