Vannerie sauvage avec Marion Bidoret Corbeille en lianes Salle des fetes Saint-Avit-de-Soulège

Vannerie sauvage avec Marion Bidoret Corbeille en lianes

Salle des fetes 3737 migouterie Saint-Avit-de-Soulège Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Une journée pour découvrir la vannerie sur croisée et tresser différentes matières lierre, ronce, clématite, osier frais, cornouiller…

Nous commencerons la matinée par la préparation et le tri des végétaux, Puis nous tresserons le fond sur croisée de notre corbeille.

Le repas du midi est un repas partagé chaque personne amène un plat à partager.

L’après midi nous monterons et terminerons notre corbeille.

En fonction de vos envies et de votre rythme (certaines personnes tressent plus vite que d’autres) je vous proposerai différentes options

Monter en super, en crocane

En brins simple, double ou en éclisse

Les atouts de cette journée

Découvrir les bases de la vannerie sur croisée

Expérimenter! Sentir les différentes textures, se rendre compte des points forts et points faibles de chaque matière

À noter

Il n’y aura pas de temps de récolte (matière fournie). .

Salle des fetes 3737 migouterie Saint-Avit-de-Soulège 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com

English : Vannerie sauvage avec Marion Bidoret Corbeille en lianes

L’événement Vannerie sauvage avec Marion Bidoret Corbeille en lianes Saint-Avit-de-Soulège a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays Foyen