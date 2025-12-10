Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong

Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire

Salle des fêtes 7 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-24

Panier en vannerie aléatoire (lianes)

Préparation de la matière et exploration de l’ordre dans le désordre .

Auberge espagnole à midi. .

Salle des fêtes 7 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com

English : Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire

L’événement Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire Saint-Quentin-de-Caplong a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays Foyen