Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong
Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong mardi 24 février 2026.
Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire
Salle des fêtes 7 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-24
Panier en vannerie aléatoire (lianes)
Préparation de la matière et exploration de l’ordre dans le désordre .
Auberge espagnole à midi. .
Salle des fêtes 7 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com
English : Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire
L’événement Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier en vannerie aleatoire Saint-Quentin-de-Caplong a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays Foyen