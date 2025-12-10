Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier sur arceaux salle des fetes Saint-Quentin-de-Caplong
Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier sur arceaux
salle des fetes 6 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-20
Panier sur arceaux (lianes)
Trois jours d’immersion au pays des lianes !
Au programme
Reconnaître les différentes lianes, les récolter, préparer
Comprendre la construction d’un panier sur arceaux
Tresser votre panier
Explorer textures et couleurs lierre, ronce, chèvrefeuille, osier, clématite…
Sentir les “points forts” et “points faibles” de chaque végétal. .
salle des fetes 6 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com
