Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier sur arceaux salle des fetes Saint-Quentin-de-Caplong

Vannerie Sauvage avec Marion Bidoret: panier sur arceaux

salle des fetes 6 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong Gironde

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

Panier sur arceaux (lianes)

Trois jours d’immersion au pays des lianes !

Au programme

Reconnaître les différentes lianes, les récolter, préparer

Comprendre la construction d’un panier sur arceaux

Tresser votre panier

Explorer textures et couleurs lierre, ronce, chèvrefeuille, osier, clématite…

Sentir les “points forts” et “points faibles” de chaque végétal. .

salle des fetes 6 le bourg Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 76 37 85 contact@entreliensetlianes.com

