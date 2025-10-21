Vannerie sauvage d’halloween La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons

Vannerie sauvage d’halloween La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons mardi 21 octobre 2025.

Vannerie sauvage d’halloween

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21 2025-10-22

Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !

Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Lors de l’atelier chacun est invité à manier les végétaux récoltés dans la nature pour créer des décorations originales aux couleurs de l’automne. Branches, lianes et autres matériaux naturels deviennent des paniers, couronnes ou petites sculptures inspirées de l’univers d’Halloween. L’activité, à la fois créative et conviviale, permet de découvrir les bases de la vannerie tout en stimulant l’imaginaire et en valorisant les ressources locales.

Au programme

Création d’une araignée et de sa toile en osier frais et autres matériaux naturels glanés dans la nature.

Pratique

réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone

Créativité et partage seront au rendez-vous !

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com

English :

Come and awaken your creativity with this original workshop!

See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!

German :

Wecken Sie Ihre Kreativität, indem Sie an diesem originellen Workshop teilnehmen!

Wir treffen uns auf der Kulturfarm in Saint-Hilaire-de-Chaléons!

Italiano :

Venite a risvegliare la vostra creatività con questo originale workshop!

Ci vediamo alla fattoria delle colture di Saint-Hilaire-de-Chaléons!

Espanol :

¡Ven a despertar tu creatividad con este original taller!

¡Nos vemos en la granja de cultivos de Saint-Hilaire-de-Chaléons!

