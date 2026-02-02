Vannerie sauvage Fonroque
Vannerie sauvage Fonroque dimanche 15 février 2026.
Vannerie sauvage
Lieu-dit LaTuillière Fonroque Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-15
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Créer soi-même un panier en lierre dans la forêt.
Pique-nique tiré du sac
Tisane et gâteaux offerts
Sécateurs et gants de jardinage bienvenus .
Lieu-dit LaTuillière Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 12 05 64
