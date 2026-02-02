Vannerie sauvage

Lieu-dit LaTuillière Fonroque Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Créer soi-même un panier en lierre dans la forêt.

Pique-nique tiré du sac

Tisane et gâteaux offerts

Sécateurs et gants de jardinage bienvenus .

Lieu-dit LaTuillière Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 12 05 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vannerie sauvage

L’événement Vannerie sauvage Fonroque a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides